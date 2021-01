Eerste sneeuw zaterdagmiddag verwacht in Zeeland

De temperatuur ligt begin zaterdag tussen de 0 en 2 graden. Later, rond de sneeuwval, daalt de temperatuur tot het vriespunt. De sneeuw blijft overal liggen, meldt Weeronline.

In het westen van het land wordt het zaterdagavond geleidelijk weer droog. In het oosten blijft de sneeuw nog even vallen.

In de nacht naar zondag vriest het licht en kan het hier en daar nog sneeuwen. In het midden en westen gaat het aan het einde van de nacht dooien en kan het lokaal glad worden door ijzel.

Lang blijft de sneeuw overigens niet liggen. De temperatuur stijgt zondag naar een graad of 3 en met name in het westen kan in de ochtend al wat regen vallen. In het oosten is nog wat sneeuw mogelijk en zal het langer wit blijven. De combinatie van regen en een bevroren ondergrond kan dan opnieuw lokaal tot ijzel leiden.