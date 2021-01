Nederland kleurt wit, nu verraderlijke gladheid

Onderaan dit bericht staan foto’s van de sneeuw.

Op de meeste plaatsen is 2 à 3 centimeter sneeuw gevallen, vrijwel overal bleef het liggen.

Rijkswaterstaat werkt „met man en macht” om de snelwegen goed berijdbaar te houden. Al het beschikbare materieel wordt ingezet. Tot het einde van zaterdagmiddag was al ruim 4,5 miljoen kilo zout gestrooid.

Vanuit het westen zet geleidelijk de dooi in, maar in het oosten en vooral het noordoosten kan het zondag tot ver in de ochtend nog glad zijn. Zeker op wegen waar niet is gestrooid.

Bij het KNMI geldt sinds 18.00 uur code geel in heel het land wegens de gladheid als gevolg van de sneeuwval. Voorzien wordt dat code geel van kracht blijft tot zondagochtend 07.00 uur.

Sneeuwval steeds zeldzamer

Grootschalige sneeuwval waarbij in minstens de helft van het land 1 centimeter of meer sneeuw ligt, wordt steeds zeldzamer. Sinds 1956 wordt dagelijks bijgehouden of er een sneeuwdek ligt. Halverwege de vorige eeuw telde ons land nog jaarlijks twaalf dagen met grootschalige sneeuwval, maar inmiddels zijn daar nog maar vijf dagen van over, aldus Weeronline.