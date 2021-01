Nederland kleurt wit, overal nog code geel

Onderaan dit bericht staan foto’s van de sneeuw.

In de komende uren verplaatste het zwaartepunt van de sneeuwval zich naar het oosten van het land. Ook daar wordt volgens Weeronline 1 tot 3 centimeter verwacht. Later in de avond wordt het tijdelijk droog.

Komende nacht wordt een tweede neerslaggebied verwacht. Dit kan vooral in het oosten van het land sneeuw opleveren, maar ook ijzel is mogelijk.

Ⓒ Robin Utrecht

Weer.nl verwacht zelfs een sneeuwpak van 2 tot 5 centimeter. Bij het KNMI geldt code geel in heel het land wegens de sneeuwval. Het verkeer moet rekening houden met gladheid.

Nederlanders zijn maar wat blij met de sneeuw:

Sneeuwval steeds zeldzamer

Ⓒ Robin Utrecht

Grootschalige sneeuwval waarbij in minstens de helft van het land 1 centimeter of meer sneeuw ligt, wordt steeds zeldzamer. Sinds 1956 wordt dagelijks bijgehouden of er een sneeuwdek ligt. Halverwege de vorige eeuw telde ons land nog jaarlijks twaalf dagen met grootschalige sneeuwval, maar inmiddels zijn daar nog maar vijf dagen van over, aldus Weeronline.