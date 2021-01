Verraderlijke gladheid door sneeuw en ijzel

Lokaal kan het verraderlijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en lokaal ijzel. Alleen in het oosten valt momenteel nog sneeuw, elders kan een bui vallen. Op de meeste plaatsen is een sneeuwlaag van ongeveer twee centimeter ontstaan, lokaal zelfs 4.

Ongeveer ten oosten van de lijn Afsluitdijk - Utrecht - Tilburg komt nog gladheid voor. Halverwege de ochtend is het nog glad oostelijk van Leeuwarden - Zwolle - Arnhem en rond het middaguur verdwijnt als laatste de gladheid uit Twente, het oosten van Drenthe en het oosten van Groningen.

In het westen is de sneeuw al verdwenen en liggen de temperaturen ruim boven nul. De komende dagen vriest het niet meer en wordt het ronduit zacht met maximaal 12 graden. Daarbij valt flink wat regen en kan het stevig waaien, meldt Weeronline.

Rijkswaterstaat werkte „met man en macht” om de snelwegen goed berijdbaar te houden. Al het beschikbare materieel werd ingezet. Aan het einde van zaterdagmiddag was al ruim 4,5 miljoen kilo zout gestrooid.

Dodelijk ongeluk Enkhuizen

Ⓒ GLOCALmedia

In Enkhuizen overleed een vrouw bij een frontale aanrijding op de Markerwaarddijk (N307) tussen Lelystad en Enkhuizen.

Over de identiteit van het slachtoffer laat de politie niets weten. Of de gladheid de oorzaak is van de botsing in Enkhuizen, is nog niet bekend, maar het is zaterdag op meerdere plaatsen glad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook dashcambeelden zijn welkom. De weg werd in beide richtingen afgesloten en pas na middernacht weer vrijgegeven.

Sneeuw

Het KNMI kondigde zaterdag vanaf 18.00 uur code geel af voor heel het land wegens de gladheid als gevolg van de sneeuwval. Code geel blijft van waarschijnlijk van kracht tot zondagochtend 07.00 uur.

Grootschalige sneeuwval waarbij in minstens de helft van het land 1 centimeter of meer sneeuw ligt, wordt steeds zeldzamer. Sinds 1956 wordt dagelijks bijgehouden of er een sneeuwdek ligt. Halverwege de vorige eeuw telde ons land nog jaarlijks twaalf dagen met grootschalige sneeuwval, maar inmiddels zijn daar nog maar vijf dagen van over, aldus Weeronline.

De sneeuw bracht vandaag talloze mensen op de been:

Sneeuwval steeds zeldzamer

Ⓒ Robin Utrecht

Grootschalige sneeuwval waarbij in minstens de helft van het land 1 centimeter of meer sneeuw ligt, wordt steeds zeldzamer. Sinds 1956 wordt dagelijks bijgehouden of er een sneeuwdek ligt. Halverwege de vorige eeuw telde ons land nog jaarlijks twaalf dagen met grootschalige sneeuwval, maar inmiddels zijn daar nog maar vijf dagen van over, aldus Weeronline.

De sneeuw zorgde zaterdag bij veel Nederlanders voor positieve sentimenten.