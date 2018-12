Stankoverlast na lek bio-energiecentrale Harderwijk

De lekkage is ontstaan in een vergistingstank, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Door een technische storing is er een grote hoeveelheid dierlijke mest vrijgekomen. „Dit zorgt voor stankoverlast voor de omgeving.”

De dienst meldt dat uit metingen blijkt dat de stank ’niet gevaarlijk’ is. „Sluit ramen, deuren én de ventilatie als u overlast ondervindt.” De stanklucht is vooral te ruiken op een deel van industrieterrein De Lorentz en de achterliggende woonwijk Frankrijk.

De stank zal nog enige tijd aanhouden. Eventuele klachten zoals hoofdpijn ontstaan dan ook door de vieze lucht, aldus de brandweer.

Het materiaal dat uit de tank stroomt is niet uitgegist, waardoor er veel stank ontstaat. „Sluit bij overlast ramen, deuren en ventilatie. In de tank zit in totaal drieduizend kuub, de verwachting is dat er tweeduizend kuub uitstroomt”, aldus de veiligheidsregio.

Politie en brandweer zijn uitgetrokken om het lek te verhelpen. De Lorentzstraat waar de centrale gevestigd is, is dinsdagmiddag door de politie afgezet.