Satudarah-leden wacht lange celstraf

De hoogste straf zou volgens het OM moeten gaan naar Paul S. (34), vicepresident van de club. Hem wordt naast leiding geven aan een criminele organisatie ook witwassen verweten, betrokkenheid bij afpersingen en een gijzeling.

Hoge straffen eiste het OM ook voor drie andere kaderleden. Anthony P. (37), Manu P. (36), en Dave E. (44) hoorden straffen tegen zich eisen van respectievelijk acht, zeven en zeven jaar. Drie andere clubleden (39, 38 en 27 jaar) van lagere rang moeten drie of vier jaar de cel in, als het aan het OM ligt.

Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in Geleen. Zeven staan deze week terecht, de andere drie in januari.

Bij de invallen in een clubhuis en de woningen van de verdachten een jaar geleden nam de politie grote sommen geld, wapens en motoren in beslag. Bij de pogingen tot afpersing ging Satudarah volgens de politie uiterst gewelddadig te werk. Soms deed iemand aangifte om die later weer in te trekken uit angst voor represailles.

Drie andere verdachten, onder wie de president van het Chapter Geleen Stefan P., staan begin januari terecht. Deze week voeren de advocaten van de zeven mannen die nu terechtstaan hun pleidooien.

De rechtbank doet op 22 februari uitspraak.

