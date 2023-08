Henk Nijboer weg uit Kamer, gelooft niet in linkse wolk: ’Realiteitszin nodig’

„De kiezers verdienen Kamerleden die volmondig in de nieuwe samenwerking geloven”, schrijft Nijboer in een verklaring die hij deelt op X, het voormalige Twitter. Hij schrijft verder ’zorgen’ te hebben over de politieke koers. „De collega’s in beide fracties weten dat ook van mij.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: Frans Timmermans wil lijsttrekker worden van de nieuwe combinatie.

Nijboer had vorig jaar nog de ambitie om Lilianne Ploumen op te volgen als partijleider, maar legde het af tegen de huidige fractievoorzitter Attje Kuiken.

Volgens Nijboer moet een brede, progressieve volkspartij ’ook de middengroepen’ aanspreken’. „Zij voelen zich nu veel te weinig door ons gehoord.” Hij zegt te hopen dat het de linkse wolk lukt ’om een serieus en geloofwaardig antwoord te vinden op de moeilijke problemen van deze tijd, ook op thema’s die voor linkse politici ongemakkelijk zijn’.

Tekst loopt door onder de tweet.

Als voorbeelden daarvan noemt Nijboer het immigratiebeleid (’grip op grenzen’), klimaatbeleid dat op draagvlak moet kunnen rekenen en een gedegen financieel-economisch beleid. „Voor mij geldt nog altijd het adagium van Drees: ’Niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk’.”

Nijboer was voor zijn partij onder meer woordvoerder financiën en wonen en was daarnaast voorzitter van de parlementaire ondervraginscommissie financiële constructies. „Het meest persoonlijke en emotionele onderwerp is voor mij nog altijd de situatie in mijn eigen provincie”, schrijft hij. Daarbij doelt hij vooral op de gevolgen die de gaswinning heeft voor duizenden Groningers. Hun situatie is ’nog steeds dramatisch’.