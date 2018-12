Leeuwenwelpjes Blijdorp sterven vlak na geboorte

De 12-jarige leeuwin Bente beviel zondag- op maandagnacht onverwachts van drie welpen. Ze zijn kort na de geboorte overleden. „Bente is niet zo’n goede moeder. Ze weet niet goed wat ze met haar jongen aan moet. Eerdere nestjes waren ook niet succesvol grootgebracht. Voorlopig blijft Bente nog even achter de schermen”, laat de dierentuin weten.

Dierenverzorgers wisten niet dat de leeuwin drachtig was, omdat dat moeilijk te zien is bij Aziatische leeuwen, meldt RTV Rijnmond. In het wild komen de Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd natuurpark in India waar nog zo’n zeshonderd soortgenoten leven.