Dode in Utrechtse vijver

1 / 2 1 / 2 Duikers halen het lichaam uit de Utrechtse vijver. Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - In het water aan de Marnedreef in Utrecht is vanochtend het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water getakeld. De identiteit is bekend. Volgens de politie zijn er geen verdachte omstandigheden.