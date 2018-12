Gewonnen Mini’s niet opgehaald

„Het recht op een prijs vervalt na een jaar en dus hebben de winnaars nog tot en met 31 december om zich te melden”, meldt de Staatsloterij.

Om de oproep kracht bij te zetten hebben de winkeliers die de winnende loten verkochten, in hun gemeente rondgereden in de Mini’s. Via een dakmegafoon riepen ze de winnaars op zich te melden, maar dat bleef tot nu toe zonder resultaat.