Gevangene wordt per ongeluk vrijgelaten op verjaardag en is nu spoorloos

De man zat in de gevangenis van Florida vast voor onder meer een schietpartij. Het is onduidelijk hoe het kon gebeuren dat hij vrijgelaten werd. „Onze prioriteit is om de dader zo snel mogelijk aan te houden, al onze middelen zijn gericht op de zoektocht”, zo laat een woordvoerder weten.

Mensen die hem zien kunnen het beste het alarmnummer bellen, zo adviseert de politie. Het is niet de eerste keer dat Cabana in de gevangenis zit, in het verleden werd hij al opgepakt voor onder meer een overval en het verkopen van cocaïne, zo meldt de Miami Herald.