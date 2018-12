Gewelddadige Rolexrovers teisteren Amsterdam

De recherche heeft alle acht straatroven waarbij dure horloges werden gestolen in onderzoek, zo laat een woordvoerder weten. Drie vonden plaats in Amsterdam Zuid, twee in West, twee in Oost en één in het Centrum. In november werd bekend dat ook Estelle Cruijff met veel geweld werd beroofd van haar horloge. Ook die zaak wordt meegenomen in het rechercheonderzoek.

Afgelopen weekeinde was het wederom raak. In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 december werd een 29-jarige man aan het Oosterpark met geweld van zijn dure horloge beroofd. De man arriveerde rond 1.15 uur ’s nachts met een taxi bij zijn woning aan het Oosterpark. Toen hij voor zijn deur stond, reden twee personen op een donkerkleurige scooter vanuit oostelijke richting zijn kant op. Ze stopten voor zijn deur en één van hen wist hem met geweld te overmeesteren en rukte zijn horloge van zijn pols. Daarna vluchtten zij per scooter in de richting van de Linnaeusstraat.

Onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van een zelfde dadergroep, aldus de politiezegsman. „De berovingen gaan over het algemeen gepaard met geweld (schoppen en slaan) en vinden plaats in de nachtelijke uren. De daders verplaatsen zich in de meeste gevallen op een scooter en dragen een helm en/of gezichtsbedekkende kleding.”

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.