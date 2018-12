Strafeisen tot 2,5 jaar in chaletmoordzaak

Janet S.

Arnhem - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep straffen tot 2,5 jaar cel geëist tegen twee mannen en een vrouw die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Amersfoorter Ton Kuijf. Hij werd op 13 maart 2014 met veel geweld om het leven gebracht in een chalet in Ermelo. De volgende dag vond de brandweer zijn lichaam in het in brand gestoken huisje.