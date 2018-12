Man (80) verdacht van dodelijk viaductongeval

De twee auto’s botsten op elkaar op een viaduct over de A16 en een van de twee wagens vloog in brand. Volgens de politie was er geen alcohol in het spel. Na de aanrijding werd het viaduct afgesloten en ook de op- en afritten van de A16 bij Breda waren enige tijd dicht.

