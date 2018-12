Vrouw (82) nacht opgesloten in kast na overval

Maandag rond 19.30 uur drongen twee mannen haar huis aan de Kikkertsveldweg binnen. Ze bedreigden de vrouw en sloten haar op in een gangkast. Enige tijd later vertrokken de daders weer. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

Dinsdagochtend werd de bejaarde vrouw gemist bij een bijeenkomst. Bekenden die een kijkje gingen nemen bij de woning hoorden de vrouw roepen, waarna ze uit haar benarde positie werd bevrijd. Ze raakte bij de overval lichtgewond aan haar gezicht.