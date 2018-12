Blok ziet weinig ruimte voor May

Eerder op de dag was ze al op bezoek bij premier Mark Rutte en diens Duitse ambtgenoot Angela Merkel. Ze heeft ook nog een ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Juncker.

De stemming over het akkoord in het Britse parlement is uitgesteld omdat er onvoldoende steun voor is. De kwestie komt later in de week ter sprake op een EU-top in Brussel, maar de regeringsleiders hebben May „bijzonder weinig” te bieden, aldus Blok. Wat zij precies beoogt zei Blok niet precies te weten. Hij heeft daar geen „totaalbeeld” van.

„U weet hoe lastig de onderhandelingen waren om tot het conceptakkoord te komen”, aldus de minister. „Dus er kan geen misverstand over bestaan dat er maar heel weinig ruimte is.”