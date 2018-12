Minister-president blijkt gevallen man

De premier heeft een pijnlijke arm overgehouden aan zijn schuiver, die op Europees niveau dus breed bekend, maar in eigen land nog onbekend was. „Het gaat een beetje beter”, antwoordde Rutte aan May, waarna de twee het Catshuis binnen wandelden voor een werkontbijt met croissants, sandwiches, fruit en yoghurt.

De Britse premier zocht Rutte als eerste op in haar Europese toer om een uitweg te vinden uit de Brexit-crisis. Nederland was een handige stop op weg naar Duitsland, waar May ook sprak met bondskanselier Angela Merkel. De belangrijkste reden om eerst in Den Haag te landen lijkt evenwel te zijn dat May in Rutte vooral een bondgenoot ziet die nodig is om uit de impasse te komen.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk zochten elkaar voor het Brexit-referendum immers vaak op met een eurokritische houding. Daarnaast is Rutte na acht jaar regeringsleider een ervaren onderhandelaar in Europa, die in binnen- en buitenland heeft laten zien dat hij oplossingen kan helpen vinden uit ogenschijnlijk onmogelijke opgaves.

Maar zelfs in Den Haag wordt betwijfeld of een Ruttiaans ’geitenpaadje’ May kan geven wat ze nodig heeft om haar eigen parlement te overtuigen van de Brexit-deal die ze met Brussel heeft afgesproken. Naar verluidt kan ze in Londen met niet meer terugkomen dan een intentieverklaring van de EU. Daarin zou staan dat er na de Brexit een open grens zal blijven tussen Ierland en Noord-Ierland (dat deel uitmaakt het Verenigd Konkrijk) en Londen van Brussel toch voldoende handelingsvrijheid krijgt wat betreft economische politiek.

Een soort inlegvel dus, wat in Nederland al eens werd toegepast via een ’verduidelijking’ na het Sleepwet-referendum, na het Oekraïne-referendum en bij de ’stemverklaring’ bij het migratiepact van Marrakesh.

Intussen was in Londen al een motie van wantrouwen tegen May in de maak. Het kan wel eens haar laatste sandwich in het Catshuis zijn geweest. Rutte hoopt intussen op een spoedig herstel van zijn arm: „Handen schudden is in mijn functie tamelijk belangrijk. Ik geef iedereen nu boksen.”