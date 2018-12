Bonus voor defensiepersoneel

Want dat is ’het eerlijke verhaal’, erkent Defensie: dit jaar komt er geen nieuwe defensie-cao. „Met dit bedrag spreken wij onze waardering uit voor al het personeel”, zegt Bijleveld. Het bedrag is hoger dan in het gesprek met de militaire vakbonden op tafel lag. De Tweede Kamer had op voorspraak van PvdA en CDA op een dergelijk gebaar aangedrongen.

Defensie onderhandelt al sinds afgelopen voorjaar met de bonden over nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuw pensioenstelsel. De bonden wezen de voorstellen af als te mager en schortten het overleg op. Het is onduidelijk wanneer de onderhandelingen verder gaan.