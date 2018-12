Tientallen vechthanen bevrijd uit verboden ’trainingscentrum’

Chögyal Trizin van het ganzenparadijs tussen de kippen. Ⓒ Jos Schuurman

Veertig vechthanen en elf kippen zijn bevrijd uit een trainingscentrum voor hanengevechten. Hier werden de dieren opgeleid te vechten tot de dood erop volgt, soms met messen aan de poten gebonden. Verboden in Nederland, maar populair in bepaalde delen van Frankrijk, waar er veel geld in omgaat.