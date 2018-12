Doden door schietpartij Braziliaanse kerk

Het incident was tijdens de mis in de kathedraal van Campinas in de staat São Paulo. In de kerk was de mis in volle gang toen de schutter binnenstormde en met een pistool en een revolver om zich heen schoot. Voor het altaar beroofde hij zich van het leven.

Het gezelschap in de kerk bestond vooral uit gepensioneerden, aldus een medewerker. „Het was verschrikkelijk, een grote tragedie”, sprak hij. De achtergronden van de schietpartij zijn voorlopig nog onduidelijk.