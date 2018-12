20-0 nederlaag breekt trots Groesbeekse club

In het ene deel van het dorp rouwt men om de monsterscore. Bij fans van aartsrivaal De Treffers is de stemming daarentegen uitstekend. Ze hebben het niet zo op de grootse plannen waar Achilles ’29 mee te koop loopt. Of zoals een Groesbeker zegt: „Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.”

De ambitieuze club Achilles ’29 kwam eerder in het nieuws omdat de trainer in een documentaire zijn sluitpost afviel met de tekst ’wat hebben wij toch een k*tkeeper’. Maandagavond werd het belofteteam met 20-0 afgedroogd door Jong Heracles.

Griekse helm

De kunstgrasvelden van de Groesbeekse club grenzen aan weilanden en heuvels. Het hoofdveld biedt plaats aan vijfduizend supporters. Het logo van de club is een Griekse helm met kam zoals Achilles die in de oudheid gedragen moet hebben. Een symbool van trots, maar onbedoeld ook een van zwakte. Want de achilleshiel van Groesbeek werd maandagavond pijnlijk blootgelegd.

Technisch directeur Frans Derks: „Ik was er uiteraard bij. Maandag is eigenlijk alles misgegaan. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor we met een heel jong team kwamen te staan. Dat kwam mede door blessures en autopech. Maar ook doordat onze selectie niet helemaal op orde is.”

Derks verwijt zijn jongens niets. „De clubs mogen spelers ongeacht hun leeftijd opstellen. Bij ons zijn dat allemaal jonge jongens die studeren en werken. Sommigen spelen nog in de A1. Die moeten met uitwedstrijden uit het hele land komen. Dat is niet altijd makkelijk op maandagavond. Maandag stonden we tegen een super gemotiveerd en sterk Heracles. Dat team kon moeiteloos mee in de Eerste Divisie.”

De technisch directeur knipoogt dat Jong Heracles uit was op wraak. „Ze hebben revanche genomen.” Derks doelt op de bekeruitschakeling in 2010. Destijds werd in de stromende regen een 2-0 achterstand tegen Heracles omgebogen in een vijf drie winst. „Het was een onvergetelijk bekeravontuur. Dat ging de geschiedenisboeken in.” Dan met nodige zelfspot: „Net als dat ook met de 20-0 het geval zal zijn.”

Toch overheerst trots bij Derks. Zo toont hij de kantine van de eerste amateurclub die ooit in een betaald voetbal-competitie speelde. De muur naast de bar is gereserveerd voor een hele rits kampioensfoto’s uit het roemruchte verleden. Een metersgrote foto van een juichend eerste elftal aan de achterwand is exemplarisch voor die gloriejaren. „In 2012 wonnen we alles wat er te winnen valt. Zeven prijzen in één jaar. Net als Ajax in 1995”, memoreert Derks.

Het was voor de KNVB reden om Achilles ’29 te vragen om als eerste amateurclub door te stromen naar het betaald voetbal. Na vier matige seizoenen degradeert de club uit de eerste divisie. De KNVB legt Achilles strafpunten op omdat het niet aan de licentie-eisen kan voldoen. Een lening van vijf miljoen euro uit Brazilië ketst af waardoor de malaise compleet is.

Elders in Groesbeek wordt schamper gelachen om de enorme uitglijder. Hoogmoed komt voor de val, zo klinkt het. Want waar hebben al die grote ambities toe geleid, vraagt men zich af. Op Sportpark Zuid, waar aartsrivaal De Treffers zijn wedstrijden afwerkt, is de stemming opperbest. „Wat moet ik ervan zeggen”, grijnst de 22-jarige materiaalman en supporter Jeremy Cillessen (geen familie van). Met wat maatjes zat hij maandagavond in de kantine een potje te kaarten. Tijdens de rust hoorden ze dat het al 10-0 stond.

’Zonde’

„Daar werd wel even om gelachen ja”, smaalt Cillessen. „Dan zie je dat er in de tweede helft in drie minuten drie keer gescoord wordt. Dan ga je stiekem wachten op de 20-0 en die valt dan ook nog!”, zegt de Treffersman, die enig leedvermaak niet kan onderdrukken. Voor vrijwilligers en supporters van Achilles noemt hij de uitslag ’zonde’. „Gebeurt dat hier, dan kom je toch liever even niet meer naar de club.”

Op het hoofdveld van De Treffers geven Hank en Stan, twee bewegingsagogen in opleiding, voetbaltraining aan mannen met een verstandelijke beperking. Balletjes worden voorgezet en met veel plezier afgerond. Het tekent Groesbeek dat met zes amateurclubs met recht een voetbalbolwerk genoemd mag worden. Alles ademt voetbal in het Gelderse dorp.

De 19-jarige Hank en Stan komen uit voor Groesbeekse Boys, maar zijn allerminst rouwig om het verlies van Achilles. „Terechte uitslag”, grinnikt Hank. „Ze hebben het er zelf naar gemaakt”, doelt hij op de grote plannen waar het bestuur van Achilles mee pronkte. „Ze wilden te veel in te korte tijd.” Stan is het er roerend mee eens. „Ik kan er wel om lachen. Drie jaar geleden hadden ze een redelijk team, maar dat is nu in elkaar gezakt. De uitslag zegt wel iets over de situatie daar.”

In het dorp ligt de nederlaag op ieders tong. De snackbarhouder van Cafetaria ’t Centrum weet dat ouders in het dorp hun kinderen van Achilles hebben gehaald sinds de malaise. „Het rommelt bij de club. Er is veel emotie. Ze moeten nu rust nemen en uit het dal klimmen.”

Ondertussen relativeert Derks de slachting in het Almelose Polman Stadion. „We zien dit als een onderdeel van alles wat we meegemaakt hebben, waar we mee bezig zijn en waar we aan moeten werken om het beter te maken. Je moet ook een grote jongen zijn als je een keer een oorwassing krijgt.”