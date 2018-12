’Vrouwen achter antitabakszaak invloedrijkst’

Advocaat Benedicte Ficq. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Advocaat Bénédicte Ficq en longarts Wanda de Kanter zijn door Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouwen van 2018. De twee klaagden de tabaksindustrie aan in de strijd tegen roken. De bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 van invloedrijkste vrouwen in ons land vond plaats in het Amsterdam Museum.