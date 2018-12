Tusk: EU wil May helpen maar de vraag is hoe

Ⓒ EPA

BRUSSEL - De 27 EU-landen willen premier Theresa May helpen om de Brexitdeal door het Britse parlement te krijgen. „De vraag is hoe”, twitterde EU-president Donald Tusk na afloop van zijn „lange en eerlijke discussie” met de Britse premier in Brussel in de aanloop naar de EU-top donderdag over de Brexit. „Het is duidelijk dat de 27 willen helpen.”