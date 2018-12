’Turkije martelt politieke gevangenen’

„Ik kreeg een zak over mijn hoofd. Ze gooiden me op de grond. Gingen op me zitten en sloegen me. Ik werd met kabelbinders aan handen en voeten vastgebonden. Toen kreeg ik meer klappen. Ik verloor een tand”, verklaarde een getuige. Ook zijn gezin zou ontvoerd zijn.

Een ander slachtoffer moest naar eigen zeggen staan tot hij omviel. Of hij moest zich uitkleden en werd seksueel bedreigd of urenlang met keiharde muziek geterroriseerd.

"Ze gooiden me op de grond. Gingen op me zitten en sloegen me."

Op 29 mei werden twee Turkse leraren in Kosovo door de politie gestopt. „Ze sleurden mijn man uit de auto”, vertelt Yasemine Karabina. Samen met vijf andere politieke gevangenen worden ze een privévliegtuig ingesleept. In Ankara zouden ze gemarteld zijn.

Human Right Watch vertrouwt het onderzoek. „We gaan ervan uit dat het ontvoeren en martelen systematisch gebeurt”, aldus directeur Wenzel Michalski. „We hebben meer van deze zaken gedocumenteerd. Veel gevallen hebben we niet geopenbaard omdat het mensen betrof, die bang zijn.”

Het Berlijnse onderzoekscollectief Correctiv stelt dat de Turkse geheime dienst MIT wereldwijd naar politieke tegenstanders zoekt en hen uit zeker zes landen illegaal naar Turkije bracht. „We moeten dit bij de regering in Ankara aankaarten”, stelt volksvertegenwoordiger Omid Nouripour van De Groenen bij omroep ZDF: „Anders denken ze dat ze kunnen doen en laten wat ze willen.”

Ook andere Duitse politieke partijen van links tot rechts zijn bezorgd. De Duitse centrum-regering tekende dinsdag bezwaar aan tegen de arrestatie van een Turks politiek kopstuk van de pro-Koerdische HDP-partij, die zonder proces en ondanks parlementaire onschendbaarheid vastzit.

Maar Ankara meent dat het gaat om aanhangers van Fetullah Gülen, een gevluchte islamitische predikant. President Erdogan gaat ervan uit dat zij verantwoordelijk waren voor de staatsgreep in juli 2016. Tienduizenden personen werden later in Turkije opgepakt. Nu is duidelijk dat dit ook buiten Turkije gebeurt.