Drie doden en elf gewonden na schietpartij bij kerstmarkt Straatsburg

Update - onderstaand artikel is gemaakt op basis van destijds bekende informatie. Inmiddels is er veel meer bekend. Bekijk via onderstaande link of hier de laatste bevindingen.

Volgens informatie van de Franse krant Le Figaro heet de vermeende dader van de schietpartij Chérif C.. Hij werd geboren in 1989.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De schoten werden gehoord in de buurt van een kerstmarkt, meldt een bron bij de veiligheidstroepen. Het gebied is afgesloten door de politie.

Vermoedelijke dader geïdentificeerd

De vermoedelijke schutter is geïdentificeerd. De klopjacht is nog steeds aan de gang. Volgens diverse media zou er een schietpartij hebben plaatsgevonden tussen de politie en de dader.

Hulpdiensten zijn in grote getale ter plaatse, maar hoe de situatie precies is, is niet bekend.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken riep omwonenden op binnen te blijven en spreekt van een „serieus veiligheidsincident.”

De Franse president Emmanuel Macron is ingelicht over de schietpartij in de stad in het noordoosten van Frankrijk. De minister van Binnenlandse Zaken is op weg naar Straatsburg, meldt het kantoor van Macron.

Reactie burgemeester Straatsburg

Burgemeester Roland Ries van Straatsburg heeft via Twitter zijn medeleven laten blijken:

„Er waren geweerschoten en overal rennende mensen”, vertelde een lokale winkelier aan de Franse nieuwszender BFM TV. „Het duurde ongeveer 10 minuten.” De kerstmarkt was uit voorzorg al zwaar bewaakt. Auto’s mochten niet in de buurt komen en bezoekers moesten hun tassen laten controleren.

Europees Parlement in Straatsburg

Deze week vergadert het Europees Parlement in Straatsburg. Het parlementsgebouw ligt kilometers buiten het stadscentrum waar de jaarlijkse kerstmarkt is. Toch ging het Parlement gisteravond in ‘lock down’, iedereen die er nog was moest binnenblijven.

Maar veel parlementariërs waren al over de stad uitgezworven. “Ons wordt nu aangeraden om binnen te blijven”, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers die samen met zijn collega Wim van de Camp wat was gaan eten. “Door de ramen zien we politie voorbijrijden. Ik weet niet of ik naar m’n hotel kan, want dat ligt zo ongeveer op de plek waar het is gebeurd.”

Ook VVD-Europarlementariër Hans van Baalen was net wat gaan eten en spreekt van een ‘onwerkelijke situatie’. “Alles staat op z’n kop. We zitten hier zo’n 2 kilometer van de kerstmarkt af. De dader is nog voortvluchtig, dus de deur van het restaurant is op slot gegaan.”

