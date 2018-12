Europarlement gesloten na schoten Straatsburg

De aanwezigen in het parlement werden op de hoogte gesteld van de ’lockdown’ via een bericht naar hun mobiele telefoon, zei een woordvoerster dinsdag. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani zei dat de politici „zich niet laten intimideren” en de debatten gewoon doorgaan. Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker, die dinsdagmorgen nog in Straatsburg een debat voerde in het parlement, zei vanuit Brussel dat zijn gedachten bij de slachtoffers zijn.

Nederlandse Europarlementariërs vast in restaurant

Zover bekend zijn de Nederlandse Europarlementariërs in veiligheid. Een aantal van hen was al uit het parlement naar het hotel of een restaurant vertrokken toen de eerste berichten over de schietpartij binnendruppelden. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) was in de stad en zag politie met getrokken pistolen door de straten hollen. Hij werd door soldaten gesommeerd van de straat te gaan, meldt hij op Twitter.

Paul Tang (PvdA) had om acht uur een eetafspraak in de binnenstad. „Toen ik daar aankwam zag ik mensen over de brug rennen, er was paniek”, vertelt hij telefonisch. „Maar ik mocht de stad al niet meer in. Mijn hotel ligt in het centrum, dus we wachten maar af.”

„We hebben meteen iedereen gecheckt”, vertelt een CDA-woordvoerder. „Delegatieleider Esther de Lange zit in de lockdown. We hebben gehoord dat nog naar de schutter wordt gezocht.”

