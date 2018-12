Franse politie houdt klopjacht op 29-jarige schutter

Straatsburg - Er is een klopjacht gaande in een wijk van Straatsburg nadat een 29-jarige man met een automatisch wapen het vuur opende en op mensen begon te schieten. Vier personen kwamen om het leven en elf raakten (zwaar)gewond. De politieactie in het zuiden van Straatsburg eerder dinsdagavond mislukte: de dader is nog op de vlucht.