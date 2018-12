Gezin van aanslagpleger Straatsburg opgepakt

Dat heeft de procureur van het parket tijdens een persconferentie in Parijs bekendgemaakt.

Iets voor achten werd de schutter dinsdagavond voor het eerst gezien op de Rue d'Orfèvres in het centrum van Straatsburg. Hij richtte daar en in omliggende straten een bloedbad aan. Vervolgens stapte hij in een taxi en bedreigde de chauffeur. Opmerkelijk genoeg vertelde hij de chauffeur wat hij heeft gedaan, en ook dat er die ochtend bij hem een huiszoeking is gedaan. Dat was nuttige informatie voor de politie om de identiteit van de dader te achterhalen.

Bij de schietpartij op de kerstmarkt van Straatsburg zijn dinsdagavond twee mensen omgekomen. Een persoon is hersendood verklaard. Dader Chérif Chekatt wist te ontkomen en is nog steeds op de vlucht. Hij is volgens de taxichauffeur gewond geraakt. Over hem wordt steeds meer bekend: hij stond op een lijst van de inlichtingendiensten, had een behoorlijk strafblad en zou eerder in Duitsland hebben gewoond.

Onder de vier personen die zijn aangehouden in verband met de aanslag zijn de vader en de twee broers van Chekatt, meldt correspondent Eveline Bijlsma.

Het dodental van de schietpartij op de kerstmarkt in het Franse Straatsburg is opnieuw bijgesteld. De Franse justitie heeft een eerdere verklaring over het dodenaantal ingetrokken.

Eerder was er nog sprake van vier doden. Alle slachtoffers werden naar ziekenhuizen in de stad gebracht. Een van de slachtoffers is een toerist uit Thailand die net met zijn vrouw in Straatsburg aangekomen was. De dader is nog steeds voortvluchtig.

Nadat de 29-jarige Chekatt vlakbij de kerstmarkt met een automatisch wapen het vuur opende, is hij gewond in een taxi gestapt. Daarna is hij gevlucht, zo melden Franse media. Chekatt raakte gewond in een schietpartij met de veiligheidsdiensten.

Strafblad en granaten

Chekatt stond bij de Franse inlichtingendiensten geregistreerd als geradicaliseerd en gewelddadig. Hij had een flink strafblad en een ’overdreven bekeringsdrang’. Ook in Duitsland, waar hij eerder woonde, misdroeg hij zich, meldt Der Spiegel.

De veiligheidsdiensten hadden hem in de smiezen als ’fiche S’: dat label is de hoogste vorm van waarschuwing die er bestaat in Frankrijk, en geeft toestemming tot toezicht, maar niet tot arrestatie.

Dinsdagmorgen nog zou hij worden opgepakt thuis door agenten om te worden ondervraagd in het kader van een moordzaak - althans, dat wilde de politie. De man bleek niet thuis, schrijven Franse media. Wel werden er granaten gevonden en een long riffle.

Thai

Een ooggetuige zegt op France24: „We zaten in een restaurant en hoorden plotseling geweerschoten. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Onder de drie doden is een Thaise toerist: een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was. Het koppel was nog maar enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd.

’Blijf binnen!’

De autoriteiten riepen na de schietpartij inwoners van de regio op om binnen te blijven, omdat de man gewapend is en het niet bekend is waar hij zich bevindt.

De voortvluchtige dader Chérif Chekatt werd geboren in 1989, in Straatsburg. Hij zou de laatste tijd contacten hebben in het radicaal islamitische milieu.

Het dreigingsniveau in Frankrijk is verhoogd naar het hoogste niveau. Dat betekent dat er intensiever wordt gefouilleerd en controles op stations en luchthavens worden aangescherpt. Scholen gaan niet dicht, maar scholieren blijven binnen. De minister laat weten dat de grenzen streng worden beveiligd, om te voorkomen dat de schutter het land uit vlucht. De Duitse politie meldt via Twitter de grensovergangen strenger te controleren.

Klopjacht

Ondertussen zijn er 720 agenten ingezet om de schutter te vinden. Franse helikopters houden de wijde omgeving in de gaten. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt steeds meer gevreesd dat Chérif Chekatt niet meer in Frankrijk is. De minister zegt dat dit ’niet duidelijk is’.

Woensdag blijft de kerstmarkt dicht, meldt de burgemeester van Straatsburg. Alle feestelijke activiteiten in de stad zijn ook afgelast. De scholen zijn woensdag wel open gegaan, maar er wordt geen les gegeven. De burgemeester spreekt van een terreurdaad en roept inwoners op om hun leven weer normaal op te pakken.

Parlement

Het Europees Parlement neemt woensdagochtend een minuut stilte in acht om de slachtoffers te gedenken. Veel leden en medewerkers waren nog aan het werk in het parlement ten tijde van de schietpartij. Het parlement kondigde een ‘lockdown’ af, waardoor zij het gebouw pas laat in de nacht mochten verlaten.

