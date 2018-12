Kinderboerderij zoekt kindeke Jezus

Ⓒ ANP

Uden - De kinderboerderij van Uden (Noord-Brabant) is op zoek naar kindeke Jezus. Vijf kindekes Jezus, welteverstaan. Vaders en moeders mogen meedoen als Jozef en Maria. Acteertalent is niet per se nodig, maar er is wel één belangrijke eis voor de baby: het kindje moet vier à vijf maanden oud zijn: „Anders past het kindje niet in de kribbe,” aldus bestuurslid van de Kinderboerderij Thom Beuker in gesprek met Omroep Brabant.