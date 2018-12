Slecht cijfer voor leraar

Amsterdam - Het is slecht gesteld met het aanzien van de leraar in ons land, meent leraar Ton Bastings. Zowel in het echt als in de literatuur. Daarin zijn ze vrijgezelle drinkers die het aanleggen met hun leerlingen. „Als ik op een feestje vertel dat ik docent ben en dan ook nog eens op een MBO, ben ik de risee van het gezelschap”, lacht hij.