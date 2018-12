Consument loopt nog niet warm

Hoewel 37 procent van de Nederlanders geïnteresseerd is in elektrisch rijden, overweegt slechts 4 procent van de automobilisten binnen nu en twee jaar over te stappen op een stekkerauto. Dat komt neer op zo’n 400.000 landgenoten. Dat blijkt uit de Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB vandaag presenteert.

Aankoopprijs

„De interesse in elektrisch rijden van Nederlanders is niet toegenomen, ondanks de grotere bekendheid ervan”, ziet directeur Frits van Bruggen van de ANWB. „Men gelooft wel dat een elektrische auto goed is voor het milieu, maar het grote nadeel blijft de aankoopprijs. De meeste landgenoten hebben simpelweg het geld niet om er een aan te schaffen.”

Ook is elektrisch rijden nog altijd duurder. Volgens berekeningen van de ANWB kost het je 6 procent meer per gereden kilometer dan een benzine-auto. „Dat is al wat beter dan vorig jaar toen het verschil nog 10 procent bedroeg”, weet Van Bruggen.

„Dat geldt ook voor de actieradius die voor een elektrische auto onder de €50.000 is toegenomen van 221 naar 270 kilometer. Maar dat is natuurlijk nog veel te weinig”, meent Van Bruggen. „Net zoals de keuze uit modellen. Dat zijn er net als vorig jaar nog slechts 18, veel te weinig om het publiek mee te verleiden.” Het argument dat elektrisch rijden beter is voor het milieu vindt 82% van de potentiële stekkerautokopers belangrijk, bij de niet-geïnteresseerden is dat 47%.