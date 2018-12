Activisten storten asbest in Groningen

Het asbest lag niet ver van Zuidbroek, waar binnenkort een stikstoffabriek verrijst. Zegsman Joost Koedam van Midden-Groningen liet weten dat woensdag de grond bij de openbare weg als eerste schoongemaakt wordt. Het asbest ligt verspreid over 750 bij 50 meter. „Het is geen openbaar terrein, maar wel grond waar bouwketens staan. Het zoeken naar asbest en het opruimen gaat bij daglicht verder.”

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn gaf na de vondst aan dat hij geen begrip heeft voor deze vorm van actie: „Het is een recht van een ieder om te protesteren. Maar zodra de gezondheid, de veiligheid of de eigendommen van een ander hierdoor worden geraakt, is er geen sprake van enig begrip of tolerantie.”

Stikstoffabriek

Zuidbroek is beoogd plek voor een te bouwen stikstoffabriek. Buitenlands gas moet er geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederland. Bouwwerkzaamheden voor dit miljoenenproject lopen. De onbekende activisten richten zich echter op een eveneens te bouwen windmolenpark nabij Meeden. Op borden was de slogan ’Wie wind zaait zal asbest oogsten’ te lezen. Het protest daartegen heeft, zoals ook in deze krant beschreven, geleid tot emotioneel protest. Burgers vrezen dat hun huizen minder waard worden en dat hun gezondheid eronder zal lijden. Bovendien vinden ze dat maar weinigen profijt hebben van windmolens en juist velen er negatieve gevolgen van ervaren.