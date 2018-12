Seksblad nekt kringloopzaak

Ben Luijkx en Auke Bouma verhuizen de spullen uit de kringloopwinkel. Ⓒ Jos van Leeuwen

DEN HAAG - Een seksblaadje doet Kringwinkel Apeldoornselaan in Den Haag de das om. Medewerkers van het Bisdom Rotterdam troffen in een doos uit de opslag een pornografisch blaadje aan, vervolgens kreeg eigenaar Ben Luijkx te horen dat hij moet vertrekken met zijn winkel, die tijdelijk in de kerk is gevestigd. „Belachelijk”, vindt Luijkx. „Dit is het lachertje van de eeuw.”