Toeristenstroom blijft toenemen

Vooral hotels scoren volgens de onderzoekers. „Maar ook onze campings deden het afgelopen zomer goed door het mooie weer.” Meer dan de helft van die overnachtingen komt voor rekening van Nederlandse toeristen in eigen land, een groei van twee procent. De Duitsers volgen met 19 miljoen, een toename van acht procent, net als de Belgen.

Amerikanen en Spanjaarden weten ons land dit jaar ook te vinden, met ieder meer dan tien procent stijging van overnachtingen, aldus ABN Amro. Aziaten noteren in 2018 plus vier procent, dat is afgelopen vijf jaar bijna een verdubbeling.

Uitwijkgedrag

In Amsterdam stijgt het aantal hotelovernachtingen met zeven procent. Een duidelijke trend is volgens het bankonderzoek het ’uitwijkgedrag’ van toeristen van het centrum van Amsterdam naar de buitenwijken, tot zelfs ver in de Haarlemmermeer (+9 procent). Onder andere Chinezen doen dat massaal.

Ondertussen moet een reeks nieuwe maatregelen de overlast in de overvolle Amsterdamse binnenstad verder terugdringen. Op de Wallen begint een campagne die bezoekers moet wijzen op het alcoholverbod dat er geldt. Via posters, spandoeken en berichten op social media zal erop worden gewezen dat het in de roemruchte buurt niet is toegestaan op straat alcohol te drinken. De afgelopen jaren leek het op de Wallen wel een groot openluchtcafé. Bewoners kwamen daarom in opstand. Grote banieren zijn in de wijk geplaatst met de boodschap dat de buurt een 0,0%-zone is. Wie wel drinkt, riskeert een boete van 95 euro. Er hangen ook spandoeken.

Maatregelen

Behalve dat er nu nadruk wordt gelegd op het overigens al jaren geldende alcoholverbod worden er ook andere maatregelen genomen. Zo mogen er in de avonduren geen rondleidingen meer worden gegeven.

Verder wordt in 2019 gecontroleerd op het schenken van alcohol aan dronken personen. Ondernemers riskeren hiermee dat hun drankvergunning een week wordt ingetrokken. De hoofdstad wil verder de luide muziek en toeterende taxi’s aan gaan pakken. En ten slotte ook al het rondslingerende vuil.

Volgens buurtbewoner Ewout van der Hoog is het een beginnetje. „Daar ben ik blij om, hoor. Maar het drankgebruik is niet het grootste probleem. Het mag niet meer, maar ik heb zelf ook wel eens met een flesje rosé langs de gracht gezeten. De lallende Britten op de Wallen zijn veel erger. Ik hoop dat ze die ook gaan aanpakken.”