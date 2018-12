Rechter: Jos B. blijft vast wegens vluchtgevaar

Het DNA van Jos B. werd in totaal op achttien plekken in de onderbroek van Nicky Verstappen gevonden. Op het lichaam en op de pyamabroek werden nog drie sporen gevonden, meldt het OM. Onder meer dit feit zorgt voor zo’n zware verdenking tegen de 56-jarige Limburger dat hij de komende tijd nog vast blijft zitten, oordeelde de rechtbank in Maastricht woensdag.

De rechtbank in Maastricht ziet voldoende ernstige bezwaren om de 56-jarige Limburger in voorarrest te houden. Hij blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende niet-inhoudelijke zitting op 8 maart. Kort na die zitting gaat Jos B. naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestvermogens.

Toen de rechtbank voor nader beraad de eerste zitting rond de zaak van Nicky Verstappen tot 16.30 uur schorste en Jos B. opstond om te worden afgevoerd naar de cel, vloog Berthie Verstappen tegen B. uit. „Kijk me aan”, riep ze boos in Limburgs dialect.

Boze moeder

Peter R. de Vries, die naast haar stond, kalmeerde haar. „Berthie was heel boos dat B. haar niet in de ogen wilde kijken”, legt De Vries het voorval later uit. „Daarom riep ze naar hem. Maar B. weigerde ieder oogcontact en keek weg.”

Nicky Verstappen is geen natuurlijke dood gestorven, zoals de advocaat van Jos B. als scenario wil openhouden, en heeft drukletsel in de hals. Dat meldt justitie tijdens de eerste rechtszaak. „Nicky is om het leven gekomen door zuurstofgebrek”, betoogt de officier van justitie. „Een elfjarig jongetje gaat niet zomaar dood.”

Deskundigen zijn wat minder stellig over de doodsoorzaak van Nicky Verstappen, maar sluiten verstikking ook niet uit. Zij zien het echter niet als zekerheid.

Daarnaast zijn er volgens justitie wel degelijk aanwijzingen dat Verstappen seksueel is misbruikt. Er zijn kleine bloedinkjes aangetroffen die daarop duiden, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Dat zou de jongen nooit vrijwillig ondergaan. Hij moet volgens de officier van justitie door Jos B. van zijn vrijheid zijn beroofd.

Eerder sprak de advocaat zich uit over het onderbroekje en de verdenkingen (zie hieronder): B. zegt onschuldig te zijn maar geeft wel het bekijken van kinderporno toe, min of meer bij toeval, naar eigen zeggen.

Emotioneel

Het busje waarin B. vanuit de cel naar de rechtbank is gebracht, stond in de file. Daarom was de zitting verlaat. Tijdens de zitting oogde B. ietwat gespannen. Hij werd emotioneel toen zijn advocaat vertelde dat hij ’niet op de vlucht’ was maar lang bij z’n moeder woonde, en daar volgens zijn familie weg moest omdat zij naar een bejaardenhuis ging.

Ook de nabestaanden van Verstappen – moeder Bertie, vader Peter en zus Femke – volgden de rechtszaak en zaten achter de verdachte. Af en toe spraken ze zich uit, soms hoofdschuddend.

Verdachte spreekt

B. had bij aanvang meteen een boodschap voor de familie. Hij was zich ’zeer welbewust van het feit dat dit heel moeilijk is voor de familie’ en ’dat er vragen zijn waar geen antwoord op is’. Hij herhaalde dat hij onschuldig is.

Jos B. bij zijn aanhouding in Spanje eind augustus. Ⓒ AP

„Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd, die ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd en ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

Het OM vermoedt dat die uitspraak geen volledige ontkenning is. Houdt B. iets achter? Wil hij later toch íets toegeven? Hij houdt volgens de officier van justitie alle opties open voor een misschien later in te vullen alternatief scenario.

Eerder gaf B. aan te willen praten ’als de tijd rijp is en alles volledig begrepen wordt’, zei hij toen. Door wie moet alles begrepen worden? „Door mij”, antwoordde hij nu.

Kinderporno

Wel gaf Jos B. toe dat hij kinderporno heeft bekeken. Ook daarvan werd hij, in deze zaak, officieel verdacht – al heeft dat geen link met Verstappen. Hij bekeek afbeeldingen in Simpelveld, waar bij toen woonde.

’Andere mannen’

Advocaat Roethof meldde vervolgens dat tien dagen na de dood van Verstappen in de omgeving een man werd betrapt op het seksueel misbruiken van een 12-jarig jongetje in de bosjes. Ook gaan er verhalen over andere mannen, waaronder iemand die de politie 2 brieven stuurde waarin hij aangaf samen met iemand anders Nicky Verstappen seksueel te hebben misbruikt in een caravan. Tijdens een verhoor in aanwezigheid van zijn advocaat zou de man hebben bekend.

„Als dit soort informatie u onthouden wordt, dan krijgt u een vertekend beeld van mijn cliënt en zijn rol”, aldus Roethof.

’Gokken’

Volgens Roethof zouden er meer mensen in beeld zijn geweest. Hij wilde weten waarom het OM daarmee niet is doorgegaan: „Dat mag niet in het dossier ontbreken.” Inmiddels heeft justitie verklaard dat de door Roethof genoemde mannen ’vanwege dna zijn uitgesloten’. Het OM verwijt Roethof ’selectief citeren’.

De doodsoorzaak van Nicky is nooit officieel vastgesteld, zegt Roethof, en seksueel misbruik evenmin. „We mogen niet gokken. Dat doe je in een casino, maar niet in een rechtszaal”, aldus de advocaat, die ook een natuurlijke dood mogelijk acht. Het OM zegt dat een onnatuurlijke dood vaststaat.

Onderbroek

Er zijn geen spermasporen gevonden, wilde Roethof benadrukken. Volgens hem is er geen zedendelict gebeurd; een conclusie die ’te makkelijk en te simpel’ is volgens het OM. Dat er geen sperma werd gevonden, zegt volgens justitie niet automatisch dat er geen zedendelict was. Er werd wel dna gevonden op de onderbroek.

Over de onderbroek van Verstappen die binnenstebuiten zat, zegde Roethof dat het hem ook een keer overkwam. Hij kreeg ruzie met zijn vrouw die er andere conclusies aan verbond. „Het zegt niks.”

Details dood

Tijdens de rechtszaak werden allerlei pijnlijke details over de dood van Verstappen besproken. Zo ging het over een ’zichtbare bloeduitstorting’ die volgens advocaat Roethof ook door ’andere oorzaken kan zijn ontstaan’, aldus de raadsman. „Goedkoop toiletpapier. Harde ontlasting.”

Roethof wierp ook nog op dat het ’s nachts erg koud kan zijn: door het neerslaan van waterdamp had het kwik kunnen zakken naar 14 graden. „Als je dan geen truitje aan hebt”, aldus de advocaat, die daarmee hintte op onderkoeling.

Toen Roethof betoogde dat B. vrij moet komen en dat ’de verdenking niet sterk genoeg is’ voor de voorlopige hechtenis, reageerden de familie Verstappen hoofdschuddend. De rechtbank zal later over de voorlopige hechtenis beslissen.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt B. uit het Limburgse dorpje Simpelveld van doodslag. Verder luidt de verdenking vrijheidsberoving van en ontucht met de jongen en het bezit van kinderporno. Dat laatste heeft B. dus bekend.

Zomerkamp

Verstappen werd gedood en mogelijk ook misbruikt tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot door een groot dna-verwantschapsonderzoek B. in beeld kwam. Zijn dna werd op zeventien plekken gevonden op de kleding van de jongen.

B. bleef spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje.