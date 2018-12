Trump blijft Saoedische kroonprins steunen

Trump bleef in een interview met persbureau Reuters zijn steun uitspreken naar kroonprins Salman. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump staat nog steeds achter de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat zegt hij in een interview met persbureau Reuters. „Hij is de leider van Saoedi-Arabië en dat is een waardevolle bondgenoot van ons.”