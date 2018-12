Thaise toerist kwam speciaal voor kerstmarkt Straatsburg

Het zou gaan om Anupong Suebsamarn, meldt het Thaise PPTV. Het koppel was volgens Thaise media kort voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De Thaise ambassade in Parijs staat zijn vrouw nu bij. Zij, Naiyana, bleef ongedeerd. De man overleed door een kogel in het hoofd. Omstanders probeerden in een restaurant zijn leven te redden, maar die pogingen waren tevergeefs.

Over de andere dode is nog niets bekend, behalve dat er geen kinderen zijn verwond. Een andere persoon is hersendood verklaard. Twaalf mensen raakten gewond.

De schutter, die volgens de politie vermoedelijk een terroristisch motief had, is nog op de vlucht.

„Ik hoorde schoten en er was totale verwarring”, zegt ooggetuige Fatih volgens persbureau AFP. „Overal renden mensen.” Hij zag drie slachtoffers gewond op de grond liggen vlakbij de grote kerstboom die in het midden van de stad staat. Sommige ooggetuigen dachten na de schoten dat het om een grap ging, schrijft het Franse DNA.

Er zijn in deze tijd van het jaar veel toeristen in Straatsburg vanwege de grote kerstmarkt die daar in het centrum van de stad plaatsvindt. Frankrijk heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau.

Ook gaan er complottheorieën op internet in de rondte dat de aanslag in scéne zou zijn gezet door de Franse regering.

