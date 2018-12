’Artsen behandelen vaak te lang door bij kanker’

Volgens Geijteman moeten artsen bewuster kijken naar de lijst medicatie en andere behandelingen die patiënten krijgen in hun laatste levensfase. „Artsen zijn hier onzeker over. Toch zou het geen kwaad kunnen als ze aandachtig kijken naar de lijst van medicijnen die hun patiënten nog slikken in hun laatste levensfase. Als je weet dat iemand binnenkort gaat overlijden aan zijn ziekte, is het dan zinvol om hem of haar bloeddruk- of cholesterolverlagers te laten slikken? Ieder medicijn heeft bijwerkingen.”

Geijteman gebruikte voor zijn proefschrift onder meer gegevens uit het sterfgevallenonderzoek, retrospectieve dossieronderzoeken, vragenlijstonderzoeken en een interviewonderzoek. Volgens hem gaan artsen vaak door met behandelen omdat duidelijke richtlijnen ontbreken en omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar met name het gevolg van stoppen met medicatie.

De promovendus pleit daarom voor meer onderzoek naar het effect van het staken van medicatie waarvan kan worden vermoed dat die overbodig is. „Artsen mogen af van het credo ’we hebben er alles aan gedaan om overlijden te voorkomen’. In plaats daarvan zou het streven mogen zijn: ’we zijn niet te ver gegaan om het onvermijdelijke sterven te voorkomen’.”