LIVE | ’Brussel en Londen dichtbij deal na geruzie over coronavaccins’

Lees hieronder het laatste nieuws over de coronacrisis:

De Europese Unie en Groot-Brittannië staan op het punt een overeenkomst te sluiten die moet voorkomen dat EU-landen de export van coronavaccins naar Groot-Brittannië kunnen blokkeren, meldt de Britse krant The Times zaterdag. De deal zou nog dit weekend worden gemaakt.

Door de overeenkomst kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil voor die belofte ziet Groot-Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit Nederland zou worden geëxporteerd.

De trage levering van coronavaccins aan de EU leidt in toenemende mate tot een conflict tussen Londen en Brussel. Centraal in de meest recente ruzie over de vaccinaties is een farmaceutische fabriek in Nederland die volgens de Britse premier Boris Johnson vaccins van AstraZeneca moet maken voor de Britten. Dat wordt op het continent betwist. De fabriek van de onderneming Halix in Leiden is vrijdag officieel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

De EU is op haar beurt van mening dat Groot-Brittannië meer zou moeten leveren, onder meer om te helpen compenseren voor de vertraagde leveringen van fabrikant AstraZeneca. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken.

07.00 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland neemt weer iets af

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw iets lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 20.472 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 21.573 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 22.657 op donderdag.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.755.225 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 157 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.780 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek. Ze bood publiekelijk haar excuses aan.