LIVE | ’Zeer rustig in Belgische winkelstraten’

Lees hieronder het laatste nieuws over de coronacrisis:

20.35 - Zeer rustig in Belgische winkelstraten

In de Belgische winkelstraten en -centra is het zaterdag „zeer rustig” gebleven. Dat meldde de nationale federatie van handel en diensten, Comeos, aan het eind van de middag. Wegens de weer groeiende coronaproblematiek is inkopen doen in niet-essentiële winkels voorlopig alleen op afspraak mogelijk. Dat had meteen aanzienlijke gevolgen voor de omzet.

Een woordvoerder van Comeos zei dat veel zaken weliswaar open waren, maar amper klanten konden begroeten. „Die zijn ook in de war, ze vinden de regels nogal verwarrend.” Als voorbeeld gaf hij aan dat in de ene winkel twee personen die zich vooraf hebben gemeld tegelijk naar binnen mogen, terwijl in de winkel ernaast geen afspraak hoeft te worden gemaakt maar alleen individuen welkom zijn, voor maximaal een halfuur. „Dat is niet zo eenvoudig allemaal.”

De detailhandel met veel vloeroppervlak en parkeerruimte had op de eerste dag van de aangescherpte regelgeving meer aanloop dan de kleine zaken in de binnenstad of in een shoppingcentrum. Afhankelijk van de grootte mogen zij maximaal 50 mensen binnenlaten. Die moeten wel een afspraak maken, maar dat kan in sommige gevallen ook aan de deur of vlak voor het bezoek.

17.30 - Duitsland verwacht half april eerste zending Janssen-vaccin

Duitsland verwacht half april te kunnen beginnen met inenten met het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen, onderdeel van de Amerikaanse gigant Johnson & Johnson. Dat heeft minister van Volksgezondheid Jens Spahn zaterdag gezegd. Zijn collega Hugo de Jonge liet woensdag weten dat Janssen Nederland rond dezelfde tijd een eerste zending van 84.750 doses zal leveren.

De medicijnwaakhond van de Europese Unie gaf op 11 maart toestemming voor het gebruik van het J&J-vaccin, dat na één injectie al bescherming biedt tegen Covid-19. Eerder kregen de entstoffen van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca, die twee prikken nodig hebben, al goedkeuring.

Volgens Spahn zijn de eerste partijen J&J-vaccin die Duitsland krijgt, ook nog betrekkelijk klein. Daarna worden de hoeveelheden naar verwachting snel groter. Dat zou een welkome verbetering zijn van de inentingscampagne, die tot dusver stroef verloopt.

15.50 - Frankrijk scherpt reiscontroles tegen corona aan

Frankrijk heeft zaterdag controles op stations, vliegvelden en tolwegen opgevoerd om te voorkomen dat mensen tussen regio’s reizen zonder dat ze daarvoor een dringende reden hebben. Ook krijgen meer departementen vanaf dit weekend te maken met strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Inwoners mogen niet verder dan tien kilometer van hun huis reizen, veel winkels zijn dicht en middelbare scholen hebben de lessen gehalveerd. Deze maatregelen golden al in zestien andere departementen, waaronder Parijs en omgeving.

Volgens premier Jean Castex blijft de derde coronagolf aanzwellen, waardoor Frankrijk in een „kritieke” situatie terechtkomt. Het aantal patiënten op de intensive care steeg vrijdagavond tot bijna 4800 en nadert de piek van de tweede golf in het najaar (4900). De drempel van 200.000 nieuwe wekelijkse gevallen is overschreden.

11.30 - Britse regering wil vanaf september derde prik toedienen

De Britse regering wil zijn inwoners voor de derde keer gaan inenten tegen Covid-19. Dit om de bevolking te beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Al in september zouden 70-plussers zo’n „boostervaccin” kunnen krijgen, zei Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, zaterdag in de Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eerste aan de beurt.

Zahawi verwacht dat tegen de herfst acht verschillende coronavaccins beschikbaar zijn. Er worden binnenkort drive-through vaccinatiecentra geopend, waarbij mensen in hun auto kunnen worden gevaccineerd. Zo hoopt de minister vooral jongeren te overtuigen om zich te laten vaccineren als ze aan de beurt zijn.

De Britse regering kondigde eerder aan dat alle volwassenen tegen eind juli minstens één dosis van een coronavaccin zullen krijgen. Tot nu toe kregen ongeveer 30 miljoen mensen, meer dan de helft van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk een eerste dosis en ruim 3 miljoen mensen een tweede prik.

11.00 - Duitse ic-artsen: ’Stel harde lockdown van twee weken in’

Een harde lockdown van twee weken is de enige manier om te voorkomen dat Duitse ziekenhuizen worden overspoeld nu het land worstelt met een derde golf van coronabesmettingen. Die oproep doet de Duitse vereniging van intensive care-artsen aan de bondsregering van Angela Merkel.

„Een mix van een harde lockdown, vaccinaties en tests is nodig om te voorkomen dat intensive care-afdelingen worden overspoeld”, zegt Christian Karagiannidis, hoofd van de Duitse vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde, aan de Rheinischen Post.

Karagiannidis riep de regering op om alle geplande versoepelingen, zoals de opening van niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden onmiddellijk te stoppen in het licht van de snel stijgende aantallen gevallen. „Ik vraag de politici om het ziekenhuispersoneel niet in de steek te laten”, zei hij ook nog.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Rob Engelaar

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde zaterdag het hoogste zevendaagse infectiecijfer per 100.000 inwoners sinds half januari: 124,9. Een dag eerder was dat nog 119,1.

Verwarring over de strategie van de Duitse regering om het coronavirus in te dammen heeft tot onenigheid geleid tussen de leiders van de zestien deelstaten. Sommige weigeren in te stemmen met een plan om gebieden weer meer te sluiten waar het infectiepercentage relatief laag blijft.

Zo is de deelstaat Saarland van plan na Pasen te stoppen met de lockdown. Bioscopen, sportcentra en restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, zegt de premier van de kleine regio met ongeveer een miljoen inwoners.

09.00 - Facebook blokkeert pagina Maduro om desinformatie over corona

Facebook heeft de officiële pagina van de Venezolaanse president Nicolas Maduro geblokkeerd omdat er desinformatie over het coronavirus op zou worden verspreid. Volgens een woordvoerder van Facebook werd op de pagina een behandelmethode gepromoot, zonder bewijs dat deze methode het virus kan bestrijden.

Maduro omschreef in januari een geneesmiddel afkomstig van tijm als „wondermiddel” dat het coronavirus zonder bijwerkingen zou neutraliseren. Volgens doktoren wordt deze bewering echter niet onderschreven door de wetenschap.

Facebook heeft ook een video offline gehaald waarin Maduro het middel promoot, omdat dit tegen het beleid van het sociale media-platform ingaat dat stelt dat er geen valse beweringen mogen worden gedaan over iets dat gegarandeerd Covid-19 zou voorkomen of genezen. „We volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie die stellen dat er op dit moment geen geneesmiddel is voor het virus”, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

08.00 - ’Brussel en Londen naderen elkaar in vaccinruzie’

De Europese Unie en Groot-Brittannië staan op het punt een overeenkomst te sluiten die moet voorkomen dat EU-landen de export van coronavaccins naar Groot-Brittannië kunnen blokkeren, meldt de Britse krant The Times zaterdag. De deal zou nog dit weekend worden gemaakt.

Door de overeenkomst kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil voor die belofte ziet Groot-Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit Nederland zou worden geëxporteerd.

De trage levering van coronavaccins aan de EU leidt in toenemende mate tot een conflict tussen Londen en Brussel. Centraal in de meest recente ruzie over de vaccinaties is een farmaceutische fabriek in Nederland die volgens de Britse premier Boris Johnson vaccins van AstraZeneca moet maken voor de Britten. Dat wordt op het continent betwist. De fabriek van de onderneming Halix in Leiden is vrijdag officieel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

De EU is op haar beurt van mening dat Groot-Brittannië meer zou moeten leveren, onder meer om te helpen compenseren voor de vertraagde leveringen van fabrikant AstraZeneca. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken.

07.00 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland neemt weer iets af

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw iets lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 20.472 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 21.573 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 22.657 op donderdag.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.755.225 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 157 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.780 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek. Ze bood publiekelijk haar excuses aan.