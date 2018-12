May’s hoofd op het hakblok

De Britse premier Theresa May zei vanochtend voor Downing Street 10 dat ze zich niet zonder strijd naar de slachtbank zal laten leiden en zich tot de laatste snik zal verzetten tegen de poging haar af te zetten. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Het hoofd van de Britse premier Theresa May ligt sinds vanochtend op het politieke hakblok. Om 21.00 uur vanavond (onze tijd) zullen de Britten weten of de coup van ontevreden Conservatieven is geslaagd en of May – die gezworen heeft tot het bittere eind door te vechten – nog hun premier is.