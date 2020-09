Staatsmedia China over TikTok-deal: dat gaat zo niet!

ByteDance-oprichter Zhang Yiming op bezoek in Californië. Hij zou vier Amerikanen naast zich moeten dulden in het bestuur. Ⓒ REUTERS

Peking - Hoewel steeds meer seinen op groen zijn gezet, is de toekomst van videoplatform TikTok in de Verenigde Staten nog lang niet zeker. China zet de hakken in het zand en fulmineert over ’de hooligan-logica in Washington’.