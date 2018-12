Locatie eiland met ’onbeperkte seks’ uitgelekt

Het gaat om een eiland in de buurt van Trinidad en Tobago, meldt The Post. Er is toestemming van de autoriteiten. De seksvakantie werd eerder geweigerd door de Colombiaanse regering vanwege wereldwijde media-aandacht en veel kritiek.

Tijdens het hedonistische festijn krijgen mannen per persoon gemiddeld twee prostituees die allemaal ’drug friendly’ zijn, zo schepte het bedrijf op, en onbeperkte seks zullen bieden. Ook is er een villa, king-size bed, champagne, drank, gratis diners en spa-baden.

De prostituees komen voornamelijk uit Colombia, Brazilië, Puerto Rico en andere Zuid-Amerikaanse landen. Een ’bekende popster’ wiens naam geheim wordt gehouden, zou een van de klanten zijn.

Lees hieronder meer.