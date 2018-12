Marechaussee ’extra alert’ bij grens

Toch is er geen verscherpte controle bij de grensovergangen van ons land, laat een woordvoerder van de Marechaussee weten. „We gaan onze werkwijze niet aanpassen”, vertelt hij. „We blijven ons werk uitvoeren zoals we altijd doen. Maar gezien de actualiteit zijn we natuurlijk wel extra alert.”

Nadat de 29-jarige Chekatt dinsdagavond vlakbij de kerstmarkt van de Noord-Franse stad met een automatisch wapen het vuur opende, en daarbij zeker twee mensen om het leven bracht, zou hij – nadat de politie aankwam – gewond zijn geraakt, zo melden Franse media. Er is een klopjacht gaande op de 29-jarige man. Politie en helikopters houden de omgeving in de gaten. Gevreesd wordt dat hij de grens over vlucht, mogelijk terug naar Duitsland waar hij eerder woonde.