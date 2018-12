Vrouw haalt trouwring op bij tankstation

Harriette Wulfgramm-Maassen. Ⓒ RTV Drenthe

Emmen - Harriette Wulfgramm-Maassen heeft haar trouwring vanochtend opgehaald bij het Esso-tankstation in Emmen waar zij gisteravond haar trouwring als onderpand achterliet. Haar man had ze nog niet verteld dat ze hun huwelijkssieraad had afgegeven. Dat meldt RTV Drenthe.