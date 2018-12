Invallen bij en beslag op administratie Stint

De Stint zelf wordt uitgebreid onderzocht, onder meer door experts van het Nederlands Forensisch Instituut. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bij het bedrijf achter de Stint zijn woensdag invallen gedaan en is administratie meegenomen. Ook doet de recherche onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil zoveel mogelijk informatie vergaren voor het onderzoek naar het dodelijke ongeluk met een Stint in september van dit jaar in Oss.