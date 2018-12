Kopstuk ‘Rico de Chileen’ weer voor rechter

Richard Eduardo R, ofwel Rico de Chileen, staat officieel terecht voor drugshandel en witwassen. Maar tijdens een zitting in september liet de officier van justitie weten sterke aanwijzingen te hebben dat de Amsterdams-Chileense verdachte betrokken is bij tal van onderwereldmoorden.

Dat zou blijken uit onderschept versleuteld mailverkeer met onder andere de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Dat het justitie ernst is met de 44-jarige ‘Rico’, bleek tijdens vorige zittingen. Boven de extra beveiligde rechtbank hing zelfs een helikopter voor de beveiliging. Iets dat nog niet voor Willem Holleeder wordt gedaan. De zitting vandaag is in de reguliere rechtbank in Amsterdam. De verdachte heeft aangegeven niet bij de zitting te zijn. Zware veiligheidsmaatregelen zijn daarom niet nodig.

Volg onze verslaggever Ilan Sluis live in de rechtbank!