Vulkaan La Palma barst opnieuw uit: bekijk de foto’s

Buitenland

Vulkaanuitbarsting dreigt op populair wandeleiland La Palma

Bewoners en bezoekers van het onder Nederlandse wandelaars populaire Canarische eiland La Palma moeten zich opmaken voor een vulkanische uitbarsting de komende dagen of weken, zo waarschuwen de autoriteiten. De afgelopen zes dagen is de seismische activiteit onder de grond in het zuiden van het eila...