Hoe vind je de afzender van een bombrief?

De bombrief in het ING-hoofdkantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam explodeerde. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het lijkt zoeken naar een speld in een hooiberg: de speurtocht van de politie naar de afzender van de talloze bombrieven in de afgelopen maand. De brieven zijn zo goed als ontraceerbaar, terwijl ook sporenonderzoek geen sinecure is. Daardoor blijft het onzeker of er zwaarder geschut zal volgen.