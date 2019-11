Opperrabbijn waarschuwt voor ’antisemitische’ Labour

Opperrabbijn Ephraim Mirvis heeft in een open brief hard uitgehaald naar Labour. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - Britse joden doen er verstandig aan om bij de aanstaande parlementsverkiezingen goed na te denken of ze wel een stem op Labour willen uitbrengen. Dat schrijft de opperrabbijn voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ephraim Mirvis, in een opiniestuk voor The Times.